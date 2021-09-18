Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi’ne konser sözünü yerine getirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova Mahallesi sakinlerine verdikleri sözü yerine getirerek mahallede Hamdi Akatay Flarmoni Orkestrası’nın sahne aldığı muhteşem bir konser düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğinde Karaova Mahallesi sahilinde düzenlenen Hamdi Akatay Flarmoni Orkestrası konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış ile Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın da katıldığı konserde Hamdi Akatay’ın şefliğini yaptığı Flarmoni Orkestrası söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla mahalle sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Farklı halk dansları gruplarının da yer aldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Hamdi Akatay ve orkestrasının sahne performansı alanı dolduran yüzlerce vatandaş tarafından ayakta alkışlandı.

ZİTUR Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, Kuşar Sitesi Başkanı Ferdal Yıldız ve Egelanya Sitesi 2’nci Başkanı Ahmet Kamuran Güler Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne düzenledikleri konserden dolayı teşekkür etti. Kurban Bayramı’ndaki yoğunluktan dolayı bölgedeki atık su hattında oluşan patlağın belediye ekiplerince kısa sürede onarıldığını belirten Zitur Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, "Belediye başkanlarımız her zor günümüzde yanımızda oldular. Kurban Bayramın’da atık su hattında yaşanan aksilik kısa sürede giderildi ve eskisinden çok daha iyi bir hale getirildi. Başkanlarımız o olaydan sonra mahallemizi ziyaret ettiklerinde bu alanda bir eğlence düzenleyeceklerini söylemişti. Bugün o sözü tuttular ve bizlere muhteşem bir gece yaşattılar" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, "Öncelikle hepinize belediye başkanlarımız Özlem Çerçioğlu ile Ömer Günel’in selamlarını iletmek istiyoruz. Sizlere verdiğimiz sözü yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam bizlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatan Hamdi Akatay ve orkestrasına çok teşekkür ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.