Başkan Çerçioğlu, Söke Ticaret Borsası heyetini ağırladı

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, beraberindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu, Sağel ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ayrıca borsa başkanlığına yeniden seçilen Sağel’i tebrik ederek başarılar diledi. Sağel ve beraberindeki heyet ise Başkan Çerçioğlu’nu Aydın ve Söke’deki başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.