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Başkan Çerçioğlu, Söke Genç İş İnsanları Derneği’ni ağırladı

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN 19.10.2021, 16:53
Başkan Çerçioğlu, Söke Genç İş İnsanları Derneği’ni ağırladı

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

İş hayatında çağını yakalayan ve yenilikçi genç nesillerle birlikte ekonomide kalkınmanın daha kolay olacağına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir’in gençleri daima destekleyeceğini belirtti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu, yeni seçilen yönetime görevlerinde başarılar dilerken, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarete SÖGİAD Başkanı Burak Semerci, yönetim kurulu üyeleri Murat Günal, Ahmet Avcı, Rafet Göbekli ve Genel Koordinatör Halime Bilir katıldı.

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