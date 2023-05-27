Başkan Çerçioğlu Kuyucak pazarında vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarla Aydın’ın her noktasında buluşmaya devam ediyor. Çerçioğlu bugün Kuyucak’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Kuyucak Pazarı’nı ziyaret eden Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, tarımsal üretimin merkezlerinden olan Aydın’da bile pazar fiyatlarının çok yüksek olduğunu ileri sürdü.

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı sebze ve meyve fiyatlarının da sürekli arttığını belirten Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Çerçioğlu’na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Kuyucak İlçe Başkanı Uğur Doğanca eşlik etti.