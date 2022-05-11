Başkan Çerçioğlu Kızılay heyetini ağırladı

Kızılay’dan bir heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, Ege Bölge Kan Merkezi Planlama Sorumlusu Serdar Coşkun, Aydın Kan Bağışı Merkezi Planlama Sorumlusu Halit Kılıçgediği hazır bulundu. Heyet, Başkan Çerçioğlu’na Kızılay ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti.

Kızılay’a her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için heyete teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ayrıca kan bağışının önemine dikkati çekerek sağlıklı her bireyi kan bağışı yapmaya çağırdı.