Başkan Çerçioğlu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının geleneksel iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kentin pek çok noktasında kurduğu geleneksel iftar sofraları, genci yaşlısı binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yemekhanesinde, usta aşçıların özenle hazırladığı bereketli iftar yemeklerinin süslediği sofralar, vatandaşlar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Sultanhisar’da yapılan iftar programına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önce yemek servisinde bulundu ve sonrasında birlikte vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

Ramazan aylarının kendine özgü olan ruhunun iftar sofralarında yaşanan birliktelikle daha güzel hissedildiğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Ramazan ayının herkeste oluşturduğu o huzurlu havayı, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz iftar sofralarında daha fazla hissediyoruz. Burada çocuklar, gençler ve yaşlılar hep beraber aynı duyguyla bulunuyor. Tüm vatandaşlarımızı kurduğumuz bu iftar sofralarına davet ediyorum" dedi.