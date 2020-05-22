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Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, RAMAZAN BAYRAMI'NIN BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARINI PEKİŞTİRMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU

Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, RAMAZAN BAYRAMI'NIN BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARINI PEKİŞTİRMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU

22 Mayıs 2020 Cuma 14:18
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Başkan Çerçioğlu: “Her işin başı sağlık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’nin gündemini korona virüs salgınının işgal ettiğini, böyle dönemlerde dayanışmanın daha da önemli hale geldiğini belirten ve "Her işin başı sağlık" ifadesini kullanan Başkan Çerçioğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Sokağa çıkma yasağının olacağı Ramazan Bayramı’nda evlerimizde kalarak korona virüsle mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu yıl dost ve akrabalarımızla aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygıyı birbirimizi ziyaret etmeden pekiştireceğiz. Bayramın daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum"

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