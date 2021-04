Başkan Çerçioğlu hayvanseverleri makamında ağırladı

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) temsilcileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere gerçekleşen ziyarette Aydın Hakları Eğitim Hareketi Dernek Başkanı ve aynı zamanda HAYKONFED il temsilcisi olan Jale Koç ile birlikte dernek temsilcileri de yer aldı.

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Dernek Başkanı Jale Koç “Başkanımıza hayvanlarla ilgili sokaktaki evlatlarımız ile ilgili sorunlarımızı iletmek üzere makamına geldik. Sağ olsunlar bizleri kabul ettiler. Bundan sonraki çalışmalarda da birlikte çalışacağımızı söylediler. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza, iyi ki varsınız” dedi.

"Can dostlarımızı çok önemsiyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu can dostlarımızı ilgilendiren bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek "Can dostlarımızı çok önemsiyoruz. Yaşamımızın sıcak bir parçası halindeler. Sağlıklı olmaları ve beslenmeleri konusunda veterinerlerimiz ve ekiplerimiz yoğun gayret gösteriyorlar. Bu konuda duyarlı olan ve samimi bir şekilde çalışma yürüten vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla koordineli bir şekilde can dostlarımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.