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Başkan Çerçioğlu gençlere ödüllerini verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen yarışmanın ödüllerini verdi.

AYDIN 07.06.2022, 14:52
Başkan Çerçioğlu gençlere ödüllerini verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen yarışmanın ödüllerini verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarışmaları kazanan gençleri ve ailelerini tebrik edip ödüllerini verdi. Başkan Çerçioğlu bütün gençleri ve ailelerini bu pazar günü Aydın Tekstil Alanı’nda düzenlenecek olan Aydınfest’e de davet etti.

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