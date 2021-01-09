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Başkan Çerçioğlu, "Gazeteciler, demokrasinin olmazsa olmazıdır"
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu, "Gazeteciler, demokrasinin olmazsa olmazıdır" dedi.
AYDIN 09.01.2021, 15:48
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu, "Gazeteciler, demokrasinin olmazsa olmazıdır" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti;"Halkın doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazeteciler, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Doğru ve düzgün haber yapmak da gazetecilerin sorumluluğudur. Basın meslek ilkelerinden ödün vermeden demokrasimizi güçlendiren ve bu uğurda canlarından olan Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi gazetecilerimizi de minnetle anıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ’Bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.’ İşte bu sorumlulukla, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye için kalemleri ile emek veren tüm gazetecilerimizin gerçekleri özgürce yazabildiği günler dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.
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