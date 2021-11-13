banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Başkan Çerçioğlu; “Dalyan burada yaşayan vatandaşlarımızındır ve onların kalacaktır”

Söke’ye bağlı Doğanbey ve Tuzburgazı Mahalleleri’ne yapılması gündeme gelmesiyle birlikte halkın tepki gösterdiği karides çiftlikleri ve Su Ürünleri Kooperatifi’nin bulunduğu Dalyan ihalesinde gelişmeler yaşandı. Hafta içinde halk, bölgenin ihale ile bir firmaya satılacak olmasına tepki gösteren bir basın açıklaması yapmış, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ihaleye girme kararını açıklamıştı. Bunun üzerine ihalenin iptal edildiği duyurulmuştu.

AYDIN 13.11.2021, 15:41
Başkan Çerçioğlu; “Dalyan burada yaşayan vatandaşlarımızındır ve onların kalacaktır”

Söke’ye bağlı Doğanbey ve Tuzburgazı Mahalleleri’ne yapılması gündeme gelmesiyle birlikte halkın tepki gösterdiği karides çiftlikleri ve Su Ürünleri Kooperatifi’nin bulunduğu Dalyan ihalesinde gelişmeler yaşandı. Hafta içinde halk, bölgenin ihale ile bir firmaya satılacak olmasına tepki gösteren bir basın açıklaması yapmış, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ihaleye girme kararını açıklamıştı. Bunun üzerine ihalenin iptal edildiği duyurulmuştu.

İhalenin iptal kararı üzerine büyük sevinç yaşayan Doğanbey ve Tuzburgazı halkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Doğanbey Mahallesi’nde gerçekleşen kutlamada, Başkan Çerçioğlu muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Özlem Çerçioğlu’nu karşılayanlar arasında CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Söke Belediye Başkan Velili Saime Cantürk, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Aydın Büyükşehir Bürokratları da yer aldı.

Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt ve Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı’nın çiçek takdim ettiği Başkan Çerçioğlu halkın büyük ilgisiyle karşılandı.

Tuzburgazı Muhtarı Mutlu Akıllı yaşanan süreci anlattığı konuşmasında; “Sıkıntılar üzerimize geliyordu biz iki muhtar olarak bir çıkış yolu arıyorduk. Sonra dedik ki bizim Topuklu Efemiz var, konuyu ona iletelim. Dedik ki başkanım burasını halktan alıyorlar ne yapabiliriz. Kendisi de aynen söylüyorum ’Muhtarım halk ne isterse ben onu yaparım’ dedi. Onun adı bile ihaleyi durdurmaya yetti. Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hep başımızda ol Topuklu Efem." dedi.

Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt yaptığı konuşmada; “Başkanımız Özlem Çerçioğlu; “Doğanbey ve Tuzburgazı halkının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Ve şimdi de Doğanbey ve Tuzburgazı halkına desteğini bir kez daha göstererek bizlerin baş tacı olmuştur. Başkanımız süreci yakından takip edeceğini bizlere söyledi. Ve bundan sonra da bizlerle sürekli irtibat halinde olarak Doğanbey ve Tuzburgazı halkının ekmeğine, suyuna, yoluna, her şeyine sahip çıkacağını söylemiştir. Buradan kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu halka seslendiği konuşmasında; “Daha önce de değerli CHP Aydın Milletvekillerimiz geldi sizin mücadelenizin yanında oldular. Ama baktık ki iş çığırından çıkıyor. Biz bu işi çözeriz dedik. Muhtar ne dedi Dalyan burada yaşayan vatandaşlarımızındır ve onların kalacaktır. Biz devreye girdik dedik ki buradan 200- 250 aile alnının teri ile ekmek parası kazanıyor. Balıkçılar eşini, çoluğunu çocuğunu buradan geçindiriyor. Hangi akla hizmetle bu Dalyanı sizin elinizden almaya kalktılar. Buna kim sebep olduysa sizlerin önümüzde ki süreçte gereğini yapacağınızdan ben eminim. Size bir kez daha söz veriyorum. Eğer bir daha burası ihaleye çıkarsa biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bu ihaleye gireceğiz. Bu Dalyan sizlerindir, halkındır, burada yaşayan vatandaşındır. Bizler her zaman sizlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bilin ki çok çalışkan muhtarlarınız var. İki muhtarınız bu iş için çok uğraştılar çalmadık kapı bırakmadılar. Ben muhtarlarınızı tebrik ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6