banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek

Başkan Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi yöneticilerini ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın önceki dönem İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Gençlik Örgütleri Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri ve Kılıçdaroğlu Gönülleri Koordinatörlerinden Erkin Taşlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN 08.08.2022, 12:31
Başkan Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi yöneticilerini ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın önceki dönem İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Gençlik Örgütleri Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri ve Kılıçdaroğlu Gönülleri Koordinatörlerinden Erkin Taşlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti, sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan ve Aydın’a değer katan yatırımlara imza atan başarılı çalışmaları için Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara ve çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu