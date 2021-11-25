Başkan Çerçioğlu, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Koç’u ağırladı

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı ve Ege Federasyon Başkan Yardımcısı Jale Koç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Aydın’da can dostlarla ilgili daha fazla yapılabilecekler konuşulurken dernek başkanı Koç, Başkan Çerçioğlu’nu başarılı çalışmaları ve can dostlarla ilgili yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise derneğin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirterek dernek başkanı Koç’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.