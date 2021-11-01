Başkan Çerçioğlu, Atça Pazarı’nı ziyaret etti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kurulan Atça Pazarı’nı ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, pazarda vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlar pazarda fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken pazarcı esnafı da satış yapamamaktan yakındı. Başkan Çerçioğlu ise pazardaki pahalılığı ürünlerin yarımşar kilo satılmaya başlamasıyla örnek göstererek, sorunları şimdiye kadar olduğu gibi en kısa sürede çözüme kavuşturmak için elinden geleceğini söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çerçioğlu, daha sonra bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlar ile birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı esnasında Başkan Çerçioğlu, Atça’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçioğlu’na yatırımlar ve destekleri için teşekkür eden vatandaşlar, hayat pahalılığının kendilerini oldukça zorladığını simit-çay hesabı yaparak anlattı. Ziyaretin ardından Sultanhisar Belediye Başkanı ile görüşen Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar’a yapılacak yatırımları görüştü.