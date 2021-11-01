Başkan Çerçioğlu, Atça pazarında vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu pazarda vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşların ve pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

Pazarda vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken pazarcı esnafı da satış yapamamaktan yakındı. Başkan Çerçioğlu ise pazardaki pahalılığı ürünlerin yarımşar kilo satılmaya başlamasıyla örnek gösterdi. Başkan Çerçioğlu pazarda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını bizzat dinleyerek bunları şimdiye kadar olduğu gibi en kısa sürede çözüme kavuşturmak için elinden geleceğini söyledi.