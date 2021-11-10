Başkan Çerçioğlu, Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni gezdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” ni gezdi.

Atatürk Kent Merkezi’nde düzenlenen sergide Başkan Çerçioğlu’na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç de eşlik etti. Sergi alanında gençlik kolları tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk ve Türk bayrağı da dağıtıldı. Başkan Çerçioğlu ayrıca CHP Aydın İl Kadın Kolları tarafından açılan hatıra defterini de imzaladı.