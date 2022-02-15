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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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Başkan Çerçioğlu, AGC yönetimini ağırladı
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
AYDIN 15.02.2022, 13:01
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin 16. Genel Kurulu’nda yapılan seçimle göreve gelen yeni Başkan Ferdi Uzun ve yönetimi, kent genelinde yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, basının demokrasinin önemli bir gücü olduğunu hatırlatarak, gazeteciler ile daima dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.