Başkan Atay’ın 30 Ağustos mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Atay mesajında, “Yüce milletimizin ve kahraman Türk askerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bütünleşerek kazanmış olduğu “Büyük Zafer”in yüzüncü yılına ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri kadın-erkek, genç-yaşlı fark etmeksizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan milletimiz; Türk milletinin esir, Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini 30 Ağustos 1922’de elde ettiği Büyük Zafer’le bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, bundan tam yüz yıl önce yokluk içerisinde büyük fedakârlıklarla yakılan zafer meşalesinin, geleceğimizi her zaman aydınlatmaya devam edeceğini ve o ışığın aydınlattığı yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağımı belirtirken, bu duygu ve düşüncelerle birlikte, başta Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar uğruna canını feda eden tüm kahraman vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum.Tüm Efeler halkının ve milletimizin, “Yüzyılın Zaferi” olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum “dedi.