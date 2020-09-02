Başkan Atay’dan ’Zabıta Haftası’ mesajı

Efeler Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Atay, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Efeler Belediyesi Zabıta ekiplerinin vatandaşların huzur ve sağlığı için özveriyle çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Atay, “Gerçekleştirdiği denetim ve çalışmalarla vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlayarak düzenli bir yaşam alanı oluşturmakta önemli bir rol üstlenen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımız, pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız ile belediye arasında köprü görevi üstlenen Zabıta ekiplerimiz aynı zamanda kentsel gelişimimize de katkı sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren başta Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında hizmet eden Zabıtalarımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Korona virüsün Türkiye’de görülmesi ile birlikte mesai saati gözetmeksizin gece-gündüz çalışan ekipler, Efeler Belediyesi’nin diğer birimleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla, pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunmasını, maske ve eldiven kullanılmasını sağladı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile dışarı çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını temin eden Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, özel günlerde de vatandaşları unutmadı. Anneler gününde şehit annelerine ve sağlık çalışanı annelere çiçek hediye eden Efeler Zabıtası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bayram coşkusunu anons araçlarından yayınlanan şarkılarla ve hediye balonlarla evde kalmak zorunda olan Efelerli çocukların ayağına götürdü.