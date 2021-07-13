Başkan Atay’dan yürüme engelli Aktaş’a akülü araç

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüzde 90 bedensel yürüme engelli Fatih Aktaş’a akülü engelli aracı hediye etti.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, Yedi Eylül Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki yürüme engelli Fatih Aktaş’a akülü aracını takdim etti. Başkan Atay’ın selam ve sevgilerini ileten Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aktaş ve ailesine engelli vatandaşların resmi kurumlarda herhangi bir işleri olduğu zaman 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayıp, bir gün önce randevu talebi oluşturdukları takdirde belediyenin Engelsiz Yaşam Aracı’ndan faydalanabileceklerini hatırlattı.