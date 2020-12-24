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Başkan Atay’dan müzisyenlere destek
Efeler Belediye Başkanı Başkan Atay, korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla işsiz kalan müzisyenlere sahip çıktı.
AYDIN 24.12.2020, 13:38
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Efeler Belediye Başkanı Başkan Atay, korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla işsiz kalan müzisyenlere sahip çıktı.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerin yanı sıra, pandemi döneminin zorlu koşullarında çalışan vatandaşlarla birlikte mesleklerini yapamayan vatandaşlara da verdiği destekle Efeler halkının takdirini topluyor. Efeler Belediyesi pandemi döneminde ilçede kapatılan mekanlar ve iptal edilen düğünler sebebiyle mesleklerini yapamayıp maddi zorluk yaşayan müzisyenlere gıda paketi yardımında bulundu.Efeler Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Efe Masa ekiplerinin; maske, hijyen ve mesafe gibi tüm tedbirleri alarak gerçekleştirdiği gıda paketi dağıtımında, Efelerli müzisyenler, Başkan Atay’a teşekkür etti.
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