Başkan Atay’dan kitap bağışı çağrısı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Geleceğe birlikte ışık tutuyoruz” sloganı ile tüm vatandaşlara Kitap Kafe için kitap bağışı çağrısı yaptı.

Efeler Belediyesi tarafından ilçe genelinde açılan Kitap Kafeler öğrencilere destek olmaya devam ederken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlara seslenerek kitap bağışı yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Atay’ın daha önce yaptığı çağrıya kulak vererek kitap bağışında bulunan Ayşegül Saral’a da teşekkür eden Başkan Atay, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Kitap Kafelerimiz, kitap bağışlarınızla zenginleşiyor. Geleceğe birlikte ışık tutuyoruz. Sizlerle birlikte kütüphanemizi zenginleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kitap okumak aydınlanmaktır. Kitap Kafe’mize ilgi göstererek bağış yapan Ayşegül Saral’a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.