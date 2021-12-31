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Başkan Atay’dan kent kültürüne önemli katkı

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan, Olivier Rayet ve Alpert Thomas’ın yazdığı, Fransızca’dan Osman Saçıkara’nın çevirip yayına hazırladığı Tralleis adlı kitap raflarda yerini aldı.

AYDIN 31.12.2021, 14:32
Başkan Atay’dan kent kültürüne önemli katkı

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan, Olivier Rayet ve Alpert Thomas’ın yazdığı, Fransızca’dan Osman Saçıkara’nın çevirip yayına hazırladığı Tralleis adlı kitap raflarda yerini aldı.

19. Yüzyıl’da bölgeyi gezen iki seyyah olan Olivier Rayet ve Alpert Thomas’ın, Aydın’ın önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Tralleis Antik Kenti hakkında araştırmalarının yer aldığı kitap, Efeler Belediyesi tarafından okurlarla buluşturuldu. Sınırlı sayıda uzmanın bildiği bu eser, Efeler Belediyesi’nce gün yüzüne çıkarılarak, ilgililere ve bilim dünyasına sunuldu. Kitabı temin etmek isteyenlerin, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurarak ücretsiz bir şekilde edinebilecekleri bildirildi.

Tralleis kitabı için görüşlerini dile getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu eserin kentteki tarih çalışmalarına önemli bir esin kaynağı olacağını belirterek, “Yalnızca sınırlı sayıda uzmanın bildiği bu eseri kent sakinleri ile buluşturmanın özel bir önemi vardır. Aydın’ın tarihsel geçmişinin yalnızca bizimle başlamadığını, çok daha eski bir geçmişe uzandığını, bizlerin o eski kültürlerin bir devamı ve mirasçısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Efeler Belediyesi olarak Aydın’ın tarihine ilişkin yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları yayımlayarak kent kültürüne katkı yapmayı, kentimizde yaşayan yurttaşlarımızda kentlilik bilincini geliştirmeyi, Aydın’ın tarihine olan ilgi ve sevgilerini zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Efeler Belediyesi bünyesinde oluşturulan yayın kurulunun önemli çalışmalara imza attığına değinen Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentsel kültür, kentlerin tarihi, yerel değerlerle ilgili yerel yönetimlerin yapabilecekleri çok önemli katkılarının olduğunu anımsatmak isterim. Yerel ölçekte gerek bilimsel gerekse sanatsal çalışmalar yapan birçok değerin bu çalışmaları yayınlatma konusunda destek bulamadıkları bir gerçek. Yerel yönetimler bu çalışmalara mutlaka destek olmalı ve onlara sahip çıkmalıdır. Rayet ve Thomas’ın eserinin Fransızca’dan Türkçe’ye çevirisinde ve yayının hazırlanmasında büyük emekleri olan Emekli Öğretim Görevlisi Osman Saçıkara’ya, Efeler Belediyesi Yayın Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kentimizle ilgili yayınların artması dileği ile”

Öte yandan, bu özgün esere olan talep nedeniyle Efeler Belediyesi’nin kent kültürü çalışmaları kapsamında kitabı yeniden yayımlamak istemesinin çok sevindirici olduğunu belirten Osman Saçıkara, “Bu önemli destek ve katkı için Efeler Belediyesi Yayın Kurulu’na ve Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’a özellikle teşekkür ederim. Yerel yönetimlerin kent kültürü ve tarihi ile ilgili çalışmalara destek vermesi bir kent bilinci ve belleği oluşması açısından çok anlamlıdır. O nedenle bu önemli yapıtın gerek kentimizin tanıtımına katkı yapması, gerekse Aydın’ın geçmişi ve tarihine ilgi duyan kültür dostlarına ışık tutması bizlerin tek mutluluk kaynağıdır. Yine bu anlamda, kitabın Aydınlılarda, kentimizin geçmişine ve tarihine olan ilgiyi ve sevgiyi artırmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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