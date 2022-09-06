Başkan Atay’dan ejder meyvesi hasadı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Şevketiye Mahallesi’ndeki Efeler Belediyesi’ne ait arazi üzerinde kurulu serada yetiştirilen ejder meyvelerinin hasadını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın tarıma yönelik attığı adımlar bölge halkının takdirini topluyor. Göreve geldiği günden bu yana, ilçedeki üreticilere destek olmak ve kentin tarım ürünlerinin değer kazanması için projeler gerçekleştiren Başkan Atay, Efeler’in tarımına farklı bir soluk kazandırmak için de yeni adımlar attı. 2020 yılında Şevketiye Mahallesi’ndeki belediyeye ait tarım arazisinde dikilen ejder meyvelerinden bu yıl hasat alındı.

Hasat yapılan ejder meyvelerinin Efe Bakkal’da uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulacağını paylaşan Başkan Atay, “Ejder meyvesi çok yıllık bir bitki olup dikilen fidanlardan 10 yıla kadar verim alınabiliyor. Yaz sezonu içerisinde 4 kez hasadı yapılan ejder meyvesinin her geçen yıl verimi artıyor. Tropik iklimi seven bu meyveyi Efeler ilçemizde yetiştirerek, ilçemizin ikliminin tropik meyveler için elverişli olduğunu göstermek ve ejder meyvesini Efeler halkı ile buluşturmak istedik. Ejder meyvesinin beyaz, kırmızı ve mor olmak üzere 3 çeşidi de seramızda mevcut. Vitamin zengini olan bu meyveyi Efeler halkının tüketimine sunacağımız için mutluyuz” dedi.