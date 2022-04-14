Başkan Atay’dan çocuklara ara tatil hediyesi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, okulların ikinci dönem ara tatilinde Efelerli çocukları tiyatro ile buluşturdu.

Başkan Atay’ın hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” isimli müzikli çocuk oyunu, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde iki seans halinde sahnelendi. Anne-baba ve çocuklardan oluşan 700 izleyicinin keyifle seyrettiği oyun, salonu dolduranlara eğlenceli anlar yaşattı. Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği tiyatro oyunundan önce minik izleyicilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Fatih Atay, “Eğitiminize biraz ara verirken, bu tatil sürecinde neşeli ve mutlu bir an geçirmenizi istedik. O nedenle Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun bu gösterisini sizler için sunuyoruz. İyi bir eğlence geçirmenizi diliyoruz. Hepinize öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum. Bugünkü mutluluğunuzun hayatınız boyunca devam etmesini diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler, çok teşekkür ederim” dedi.