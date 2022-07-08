Başkan Atay’dan arife mesaisi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Arife günü Kemer ve Tellidede Mezarlıklarını ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Vefat etmiş yakınlarını ziyaret eden vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Atay, hayatını kaybeden yakınları için de Allah’tan rahmet diledi. Arife günü mezarlıklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle belediyenin ücretsiz servis araçlarının gün boyu hizmet vereceğini hatırlatan Atay, Kurban Bayramı için Çeştepe Hayvan Pazarı ile tüm kurban kesim noktalarındaki hazırlıkların tamamlandığını, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurbanlık alım satım ve kurban kesimlerini yapabilmeleri için titizlikle çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Atay’ın hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Efelerliler, “Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz. Bu sıcak havalarda aracı olmayan vatandaşları da düşünen bir başkanımız var. Ayrıca mezarlıklar tertemiz, kuru otlar yok. Bu yüzden ziyaretlerimizi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Efeler Belediyesi bayrama çok güzel hazırlanmış. Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.