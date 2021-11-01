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Başkan Atay’dan amatör spor kulüplerine can suyu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

AYDIN 01.11.2021, 17:55
Başkan Atay’dan amatör spor kulüplerine can suyu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Efeler Belediyesi tarafından Efeler’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardım için Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda tören düzenlendi. Efeler Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 650 bin TL’lik nakdi yardım yapılması hususu, Efeler Belediye Meclisi’nin Ekim ayı 2’inci toplantısında meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak kabul edilmişti. Bu kapsamda Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, TFF Aydın İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Efeler’deki amatör spor kulüpleri başkanları ve yöneticileri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi.

ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Başkan Mehmet Fatih Atay’a Efeler’in amatör spor kulüplerine yaptığı maddi ve manevi yardım için teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Salonu dolduran kalabalığın alkışları arasında konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Aslında alkışlanacak olan sizlersiniz. Çocuklarınıza harcayacağınız parayı gençlerin spor yapması için harcıyorsunuz, hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Siz bu görevleri yapmamış olsaydınız, o gençler farklı eylemlere yönelecekti. O çocukların spor yapmaları, bedenlerini, ruh hallerini sağlıklı bir hale getiriyor, bunun da en büyük nedeni sizsiniz. Size bizim de hem fiziki hem de maddi olarak destek olmamız gerekiyor” dedi.

Göreve geldikten sonra bir tane halı saha yaptıklarını, bir tanesinin daha Mimar Sinan Mahallesi’nde 1-2 ay içerisinde bitireceklerini belirten Başkan Atay, Çeştepe Mahallesi’ndeki sahayı da futbol maçlarının yapılabileceği bir kalitede gerçekleştireceklerini söyledi.

Umurlu Mahallesi’nde iki tane saha yapacaklarını ifade eden Başkan Atay, spor alanındaki projelerinden şöyle bahsetti: “Tribünler yapacağız, kalacak yer yapacağız. Spor Toto’dan 6 milyon TL hibe sözü vermişlerdi fakat bu sözü hala yerine getirmediler. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim. Ama tabii ki bir önceliğimiz var; Zafer Meydanı’ndaki eski garaj alanının olduğu yerde otopark ve AVM yapmamız gerekiyor. Önceliğimiz o. Ama ondan sonra hemen dönem bitinceye kadar Umurlu sahasını ve Çeştepe’deki sahayı yapacağız. Bunları şunun için anlatıyorum, sahanın olduğu her yerde sporcuların yetişme şansı çok yüksek. Gözünüz arkada kalmasın. Bu zorunlu giderlerinizi karşılayacak bir miktar, çok değil ama yasal çerçevede de verilebilecek en yüksek değerdeki bir maddi destek. Bir miktar da olsa yaranıza merhem olabilirsek seviniriz, sonuna kadar arkanızdayız. Gençlerimiz için, onlara yol gösterici olduğunuz için, büyük özveride bulunduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim.”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın seçimlerden önce Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yaptığı ziyarette verdiği sözü, göreve seçildikten sonra fazlasıyla yerine getirdiğine vurgu yapan ASKF Başkanı Arıkan ise şöyle konuştu:

“Başkan seçimlerden önce federasyonumuzu ziyaret ettiğinde kendisine seçildiğinde amatör spor kulüplerine yardım edip etmeyeceği sorulmuştu. O zaman belediyenin imkânları doğrultusunda seve seve yardım edeceğini söylemişti. Bugün geldiğimiz noktada çok büyük bir yardım yapıldığı gibi, kulüplerin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan deplasman masraflarını da karşıladığını görüyoruz. Sayın başkanın seçimlerden önce amatör spor kulüplerine verdiği sözü fazlasıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor.”

“Bugün çok zor şartlar altında görev yapan amatör spor kulüpleri yöneticilerinin nefes aldığı, geleceğe umutla baktığı bir gündür.” diyerek konuşmasına devam eden Arıkan, “Bugün, pandemi nedeniyle zor günler geçiren, kulüplerini ayakta tutmak adına her türlü fedakârlığı yapan kulüp yöneticilerimize Efeler Belediyesi’nin ‘Biz sizin yanınızdayız, size her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz’ mesajının verildiği bir gündür. Amatör Spor Kulüpleri yapılan destekleri, yardımları hiçbir zaman unutmamıştır, bundan sonra da unutmayacaktır. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’a, belediye meclis üyelerine, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım.” diye konuştu.

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