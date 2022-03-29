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Başkan Atay yeni projelerini açıkladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını dünya çapında tanıtmayı amaçladığı Efeler Gastronomi Festivali, Aydın ve Efeler’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaşın katılımıyla devam etti. Başkan Atay, coşkulu kalabalığa Efeler için atacağı yeni adımları anlattı.

AYDIN 29.03.2022, 10:41
Başkan Atay yeni projelerini açıkladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını dünya çapında tanıtmayı amaçladığı Efeler Gastronomi Festivali, Aydın ve Efeler’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaşın katılımıyla devam etti. Başkan Atay, coşkulu kalabalığa Efeler için atacağı yeni adımları anlattı.

Vatandaşların 7’den 70’e ilgiyle takip ettiği festivalde önemli açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı Atay, verdiği müjdelerle Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki festival heyecanını arttırdı. Başkan Atay’ın ilk açıklaması, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi’ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 90 yıllık binasında yapılacak çalışmalar oldu. Efeler Belediyesi olarak tarihi binayı kiraladıklarını açıklayan Başkan Atay, “Bu binayı Efeler halkına, sizlere kazandıracağız. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çok büyük bir hangarı var. Hangarda Romanya’dan getirilmiş keresteler var. Tek bir çivi bile çakılmadan müthiş bir dekorasyon yapılmış. Bina, demiryolunun hemen yanına konumlandırılmış. Ürünler çuvallarla vagonlara yüklenip Anadolu’nun farklı yerlerine gönderiliyormuş. İhaleye girdik ve bu binayı kiraladık. Müthiş bir yer burası. Anıtlar Kurulu’na tescilli projelerini yaptırmak istiyoruz. İhaleye çıktık fakat kimse girmedi. Biraz moralimiz bozuldu bu duruma ama devam edeceğiz. Çok özel bir yer yapacağız oraya. Yolu kapatmayı, kafeler yapmayı, tarihi binayı da müthiş bir yer yapmayı planlıyoruz. Efeler’imize gelenler oradaki tarihi dokuyu hissetsinler, ön tarafındaki kafelerde vakit geçirip restoranda ilçemizin yöresel lezzetlerini tatsınlar istiyoruz. Bu restoranlarda yöresel yemeklerimizi sunduğumuz zaman hem kültürümüzün önemli bir parçası olan mutfağımızı tanıtacağız hem de ekonomik gelir elde edeceğiz” dedi.

Söz konusu binada yapılacak düzenlemeyle kadınlara hem iş yerleri hem de sanat faaliyetlerinde bulunabilmeleri için alanlar da oluşturacaklarını söyleyen Başkan Atay, “Binanın önündeki parkta da çalışmalar yaparak güzelleştireceğiz. İnsanların Efeler’e gelmek için gerekçeleri olacak. Turistler, bu güzel gökyüzünün altında temiz nefes almak, lezzetli yemeklerimizi tatmak, sözünü ettiğim bina gibi tarihi yerleri gezip görmek ve incelemek için Efeler’imize daha sık gelecekler“ diye konuştu.

"Su fabrikası da açacağız"

Efeler’de Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nı da hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Fatih Atay, “Açtığımız fabrikada sadece kadınlar çalışıyor. Bu fabrikada enginar başta olmak üzere çok çeşitli ürünü işleyerek konserve yapacağız. O ürünleri yetiştiren insanlarımızın gelirlerini artırmak için de anlaşmalı çiftçilik yaptıracağız. Bunun için de çok iddialıyız” dedi.

Festival çerçevesinde düzenlenen Coğrafi İşaretler ve Marka Olmak söyleşine katılan Yücita Ağı Kurucu Üyesi Pınar Nacak’ın konuşmasını hatırlatan Başkan Atay, “Pınar hanım, iklim kriziyle ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Çok zor günler ne yazık ki bizi bekliyor. Fakat Efeler Belediyesi olarak bu alanda da çalışıyoruz. İlçemizde 3 tane yeni pınar bulduk, tahlillerini yaptırdık, ikisi temiz çıktı. Buralarda kullanılabilir rezerv varsa su fabrikası kuracağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

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