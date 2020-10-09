Başkan Atay yazarlar ve kitapseverler ile bir araya geldi

Efeler Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin iş birliği ile düzenlenen “Kitap Günleri Etkinliği” Efelerli kitapseverlerle yazarları buluşturmaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kitapseverlerle söyleşi yapmak üzere Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan stanta gelen yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslihan Yiğitler ile bir araya geldi.

Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin halk ile yazarları buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Günleri Etkinlikleri, Fethiye ve Marmaris’ten sonra Efeler’de devam ediyor. Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe yazarlar Barış İnce, Neslihan Yiğitler ve Berçem Akbaş katıldı. Saat 16.00’da Efelerli vatandaşlarla söyleşi gerçekleştiren sanatçıları programdan önce Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ziyaret etti. Sanatçılarla edebiyat üzerine keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Atay’a yazarlar, imzalı eserlerini hediye etti.

“Dünyaya açılan bir kent olmak için çalışıyoruz”

Edebiyatın ince doğası itibariyle insan ruhu ve gelişimi üzerinde olumlu etkisine dikkat çeken Başkan Atay, “Şehirler yalnızca yol, beton, park, bahçe ve sokaktan ibaret değildir, şehri anlamlı kılan onun doğası ile birlikte içinde yaşayan insanlardır. Dolayısıyla bir kenti yönetmek insanını da korumak, kollamak, sıkıntılarına çare bulmak ve onların sosyal, kültürel ve sanatsal yönden ihtiyaçlarını karşılamayı da gerektirir. Edebiyat Atölyesi Dergisi, otobüsleri ile şehirlere bir kültür-sanat yolculuğuna çıktılar. Bu yolculukta onları köklü tarihe ve kıymetli bir kültür hazinesine sahip olan Efeler ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kitaplar dünyaya açılan birer kapı ve biz de bu vasıtayla dünyaya açılan bir kent olmak için sürekli çalışıyoruz” diye konuştu.