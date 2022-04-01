Başkan Atay, yabancı öğrencileri ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus projesi çerçevesinde Efeler’e gelen yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Erasmus Kısa Dönem Öğrenci Hareketliliği programıyla eğitimlerinin bir bölümünü özel bir Anadolu Lisesi’nde sürdürmek için Efeler’e gelen yabancı öğrenciler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi. Misafir öğrenciler için Menderes Park’ta düzenlenen akşam yemeği samimi bir havada geçti. Portekizli, Kuzey Makedonyalı ve Hırvat öğrencilere İngilizce hitap eden Başkan Atay, “Hepiniz Efeler’e hoş geldiniz, iyi bir akşam geçirmenizi diliyorum” dedi.

Efeler’i çok sevdiğini söyleyen Kuzey Makedonyalı öğrenci Angela, “Efeler çok güzel bir şehir, çok beğendim. Gezilecek yerlerini ve insanlarını çok sevdim, burada olmaktan çok memnunum” diye konuştu. Hırvatistan’ın Varazdin şehrinden geldiğini söyleyen Lovro ise Aydın’da Türk kültürünü tanıma imkânı bulduğunu bu sebeple çok mutlu olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Davut İlbaş ve projenin koordinatörlüğünü yapan İngilizce Öğretmeni Alparslan Sarp, Başkan Atay’a misafir öğrenciler için düzenlenen yemek ve destekleri için teşekkür etti. Sarp, program çerçevesinde Efeler’e gelen yabancı uyruklu öğrenciler için sportif faaliyetler ve dış mekân aktiviteleri ile geleneksel dansların tanıtıldığı kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.