Başkan Atay, vatandaşlarla bayramlaştı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bayramda da Efelerli hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde Çeştepe Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Atay, sonrasında kıraathanelerde vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı.

Mesai arkadaşlarını da unutmayan Mehmet Fatih Atay, bayramda yoğun mesai harcayan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile de Kocagür Mahallesi’ndeki şantiye alanında buluşarak bayramlaştı. Başkan Atay’ın talimatıyla Kurban Bayramı hazırlıklarını erken tamamlayan Efeler Belediyesi, bayramın ilk gününde de vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için yoğun mesai harcadı.

Efeler Belediyesi ekipleri, kentin en büyük hayvan pazarı olan Çeştepe Hayvan Pazarı’nda ve diğer tüm kurban kesim alanlarında sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda kurban kesiminin sağlanabilmesi için görev başındaydı. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler ve personel tarafından Çeştepe Hayvan Pazarı’ndaki tüm kurbanlıkların kontrolü sağlıklı bir şekilde yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğunluk nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenliği sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurban kesim alanlarındaki temizliğin sürekliliğini sağlamak adına aralıksız çalıştı. Öte yandan Efeler Belediyesi’nin ikram araçları ile vatandaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıtıldı.

Başkan Mehmet Fatih Atay tarafından yapılan açıklamada kurban kesim alanlarındaki tüm hizmetlerin bayram boyunca devam edeceği, Efeler Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi bayramda da 7/24 vatandaşların yanında olacağı belirtildi.