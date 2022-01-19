Başkan Atay, Umurlu halkıyla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umurlu Mahallesi’ne yaptığı ziyarette, mahallelilerin talep ve önerilerini dinleyip, yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı mahalle ziyaretleriyle sık sık Efelerli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atay, son olarak Umurluluların isteklerini yerinde dinledi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün mahallelerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmaları için teşekkür eden mahalle sakinleri, Başkan Atay ile oldukça sıcak bir ortamda sohbet etti.

Efelerli vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, Umurlu’daki mesaisinde esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.