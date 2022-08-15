Başkan Atay Türkiye’de ilk 10’da yer aldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın özel bir araştırma şirketi tarafından 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette Türkiye’nin en başarılı 10 belediye başkanı arasına girdiği belirtildi.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri tarafından belediye başkanlarına yönelik memnuniyet durumu ölçülüyor. Özel bir araştırma şirketinin 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde 94 bin 510 kişinin katılımıyla yaptığı ’Türkiye’nin En Başarılı İlçe Belediyeleri 2022’ anketinin sonuçları açıklandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yüzde 52.7 oy oranı ile 8’inci olduğu belirtildi.

Yüz yüze, telefon ve SMS link yönlendirme yöntemleri kullanılarak yapılan anket sonucuna göre, Türkiye’nin en başarılı ilk 10 belediye başkanı sıralamasında; yüzde 70.1 ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet birinci, yüzde 67.3 ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ikinci, yüzde 62.3 ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin üçüncü, yüzde 62.1 ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur dördüncü, yüzde 61.4 ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen beşinci, yüzde 60.2 ile Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen altıncı, yüzde 56.6 ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yedinci, yüzde 52.7 ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sekizinci, yüzde 52.6 ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü dokuzuncu ve yüzde 51.3 ile Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu onuncu sırada yer aldı.