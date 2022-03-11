Başkan Atay, tarımsal ürün fabrikasında son incelemeyi yaptı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 16 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te yapılacak törenle hizmete açılacak olan sadece kadınların istihdam edileceği Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ndaki hazırlıkları Gıda Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Nilgün Olan, gıda mühendisleri Gülşen Aldemir ve Hüseyin Yıldız ile birlikte yerinde inceledi.

Otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınların istihdam edileceği yüzde yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ndaki hazırlıklar hızla sürüyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün fabrika alanında ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sürerken, üretim alanında da deneme çalışmaları yapıldı.

Başkan Atay’ın üretime açtığı, Şevketiye Mahallesi’nde belediyeye ait tarım arazisinde yetiştirilen şevketibostanlar ve Baltaköy Mahallesi’nde yetiştirilen enginarlar toplanarak, Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlendi. Şevketibostan ve enginar kalbi deneme amaçlı fabrikada konserve haline geldi. Enginar başta olmak üzere şevketibostan, kekik, kestane, incir gibi yöresel ürünler fabrikada kadın çalışanlar tarafından işlenerek, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların tüketimine sunulacak.