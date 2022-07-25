Başkan Atay: “Özgür basın yoksa orada demokrasi yoktur”

Aydın’da görev yapan gazeteciler ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek “Özgür basın yoksa eğer o ülkede demokrasi yoktur” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltılı programda Aydın’da görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. Efeler Belediyesi Menderes Park’ta gerçekleştirilen programda gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Atay, basın özgürlüğüne dikkat çekti.

Özgür basının olmadığı yerde demokrasinin de olmayacağını ifade eden Başkan Atay; “Sizler çok özel bir mesleğin sahibisiniz. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının en önemlisi özgür basının varlığıdır. Özgür basın yoksa eğer o ülkede demokrasi yoktur. Umuyorum hapishanede gazetecilerin olmadığı günleri, bayramları kutlarsınız. Çünkü onlar kendi görevlerini yapmaktan başka bir şey yapmamış olan arkadaşlarımız. O nedenle sizlerin de bu bayramları biraz buruk kutladığınızın farkındayım. Çok özel bir iş yapıyorsunuz çünkü demokrasilerde ülkeyi hem yerelde hem genelde yönetenlerin elbette yaptığı hatalar da olabilir iyi şeyler de olabilir. Hataların neler olduğunu siz kamuoyuna bildiriyorsunuz. Eğer gerçekten hata ise kamuoyunun da desteğini alıyorsanız o idareci, o yönetici o hatadan dönüyor. Toplumun menfaatine bir işlem oluyor. Eğer güzel bir şey yapıyorsa onu da topluma sunuyorsunuz, o arkadaşımızın yaptığı şeyin iyi olduğunu toplum da öğrenmiş oluyor. Beğenisini artırıyor. Bu yönden de çok özel bir durum. Tabii bazı arkadaşlarımız bizim yaptığımız olumlu şeyleri hiç yazmıyor da olumsuz şeyleri yazıyor gibi bir eleştiri yapma hakkını da kendimde görmüyorum. Çünkü siz kendi anlayışınızı da belki yansıtma hakkına sahipsiniz mesleğinizle. Ama şu var ki yaptığınız iş toplumumuz açısından, demokrasimiz açısından, cumhuriyetimizin iyi yönetilmesi, cumhuriyetimizin kurumlarının iyi çalışması açısından çok önemli bir görev yaptığınız için bugünü sizlerle birlikte geçirmek istedim” dedi.

Yerel basının varlığını sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Atay; “Basını, yani sizleri çok önemsiyorum. Yerel basının varlığını sürdürmesi gerekiyor. Yerel basının yaşaması demek yerel yöneticilerin de özgürlüklerin bütün topluma yayılmasına yapacağı katkı anlamına geliyor. O nedenle benim için de çok önemli. Bugün tabii aynı zamanda Lozan’ın imzalandığı gün. Lozan’ın 99’uncu yılını kutluyoruz. Lozan, bizim sınırlarımızın belirlendiği anlaşma. Lozan, bizim bir devlet olarak var olduğumuzun en büyük kanıtı. Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu, Lozan. Bugün 99’uncu yılının kutlanmış olması da bizim için çok önemli. Aynı güne denk gelmesi de sizin mesleki açıdan Cumhuriyet’e olan bağlılığınızın ne kadar önemli olduğunun da bir rastlantısı olduğunu düşünüyorum. Hepinize bundan sonraki görevlerinizde, kişisel yaşantılarınızda da mutluluklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından gazeteciler adına Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun’a çiçek takdim etti. AGC Başkanı Ferdi Uzun ise önemli günlerinde gazetecileri yalnız bırakmadığı için Başkan Atay’a teşekkür etti.