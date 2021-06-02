Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı

Efeler Belediyesi 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Efeler’de salgınla mücadele çalışmalarına hız verdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kapılarını yeniden misafirlerine açan Efeler Belediyesi’ne ait işletmelerde temizlik, çevre düzenleme ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan, yemek ve kafeterya hizmeti verilen belediye bünyesindeki işletmelerde Efeler Belediyesi tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiği işletmelerde, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler düzenli olarak sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ise kapılarını yeniden misafirlerine açan Efeler Belediyesi Menderes Parkı, Manolya Park ve Pınar Başı Mesire Alanı’nı temizledi.

Efeler halkını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde Efeler Belediyesi olarak her türlü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, normalleşme sürecinde misafir ağırlamaya başlayan işletmelerimizde de Korona virüs tedbirlerine yönelik olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmalarını ve maske, mesafe, hijyen kurallarına gösterdikleri duyarlılıklarına devam etmelerini diliyoruz" dedi.