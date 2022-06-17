Başkan Atay, İzmir’de takdir topladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin tarım ve hayvancılık politikalarını anlattığı “Küçük Menderes Çiftçi Buluşması” programına katıldı.

Çiftçilerin talep ve sorunlarının ele alındığı toplantıda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da hayata geçirdiği tarım projeleriyle vatandaşların takdirlerini topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını dikkatle takip eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sosyal medya üzerinden programla ilgili yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İzmir Çiftçi Buluşması’na katıldık. Milletin efendisi çiftçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Efeler’imizde Genel Başkanımızın politikalarını uyguluyor, sadece kadın emekçilerimizin çalıştığı yüzde yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamız ile bölgemizin ürünlerine değer katmaya, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.