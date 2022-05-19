Başkan Atay, gençlerle buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne Mahallesi’nde bulunan Kitap Kafe’de Efelerli gençlerle buluştu.

Başkan Atay’ın hizmete açtığı, gençlerin kitap okuyup ders çalışabildiği, içinde internet bağlantılı bilgisayarların ve ücretsiz ikramların olduğu Kitap Kafeler 19 Mayıs’ta da gençlerin akınına uğradı. Başkan Mehmet Fatih Atay, Girne Mahallesi’ndeki Kitap Kafe’yi ziyaret edip, gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Nutuk’ kitabını hediye etti. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini benimsemenizi, 1919’da Samsun’a atılan o ilk adımın cesareti ve heyecanı ile eğitiminize devam edeceğiniz başarılı bir yaşam diliyorum" dedi. Başkan Atay, ders çalışan öğrencilerle de eğitim-öğretim hayatları üzerine sohbet ederek, fotoğraf çekildi.