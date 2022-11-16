Başkan Atay, esnaf odaları başkanları ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’yle (AYESOB) bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’ne ait Menderes Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla buluştu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Efeler ilçesinde hayata geçirdiği projeler ve belediyenin çalışmaları hakkında oda başkanlarını bilgilendiren Başkan Atay, Efeler Belediyesi’ne ait Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, fabrikada üretilen ürünler ve Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilerin ürettiği çok çeşitli ürünün satıldığı Efe Bakkallar, öğrencilerin ve gençlerin uğrak noktası olan Kitap Kafeler gibi önemli projeler hakkında bilgiler verdi.

Kahvaltı sonrası Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a çiçek takdim ederek, “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Ne zaman esnafımızın, oda başkanlarımızın bir talebi olsa Efeler Belediye Başkanımızdan sağ olsun hiç bir zaman ‘hayır’ cevabı almadık. Esnafımızın, birliğimizin yanında olan, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.