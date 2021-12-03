banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

Başkan Atay engelli bireylerle buluştu

Efeler Belediyesi ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. Başkan Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

AYDIN 03.12.2021, 16:38
Başkan Atay engelli bireylerle buluştu

Efeler Belediyesi ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. Başkan Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Efeler Belediyesi’nin işletmelerinden Menderes Park’ta düzenlenen etkinlikte Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Derneği Başkanı Yücel Balkım, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Zeliha Gündoğdu, İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk ve çok sayıda engelli bireyle kahvaltıda bir araya geldi. Bu özel günde farkındalık oluşturmak adına engelli vatandaşlarla buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Atay, “Belki bu özel gün dolayısıyla yılda bir gün bir arada olabiliyoruz ama sizlerin hayatını ‘nasıl daha kolay hale getirebiliriz?’ diye 365 gün düşünen biri olarak görev yapıyorum” dedi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için bütün yetkilerini kullanarak çaba gösterdiğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Sizleri çok seviyoruz. Birlikte, engellerin olmadığı mutlu ve güzel bir Efeler’de yaşamak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Zeliha Gündoğdu ise, “Efeler Belediye Başkanı’mız Mehmet Fatih Atay, 7 gün 24 saat sorunlarımızla ilgileniyor. Har aradığımızda kendisine ulaşabildiğimiz, sorunlarımıza çözüm bulan başkanımıza burada bizi bir araya getirdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Günümüz kutlu olsun, sevgi varsa engel yoktur” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Atay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anısına tüm engelli bireyleri temsilen Aydın Engelliler Derneği Başkanı Yücel Balkım’a çiçek verirken Balkım da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür plaketi takdim etti.

Öte yandan Efeler Belediyesi, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın’ın talebi üzerine Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu’nda eğitim gören bedensel engelli Fatma Sıla Yılmaz’a (14) yürüteç hediye etti. Günlük işlerini kendi başına yapmasına olanak sağlayacak yürütece kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7