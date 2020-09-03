Başkan Atay, ’Efelerden Haber’ kitabını tanıttı

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu önerisiyle Ahmet Zeki Muslu tarafından hazırlanan Kemal Özkaynak’ın yazdığı ’Efelerden Haber’ kitabının tanıtımını Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi’nde Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay yaptı.

Kemal Özkaynak’ın Kurtuluş savaşında mücadele eden Efeler ile yapmış olduğu röportajların yer aldığı ’Efelerden Haber’ başlıklı kitap, Başkan Mehmet. Fatih Atay tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu Üyeleri Arş. Gör. Mükerrem Kürüm, Öğr. Üyesi Dr. Günver Güneş, Prof. Dr. Caner Işık, Eğitim-iş Aydın Şube Başkanı Remzi Çomakçı, Emekli Öğretmen şair ve yazar Ahmet Zeki Muslu, Öğretmen şair ve yazar Mustafa Ünver, Dramaturg Serkan Fırtına’nın önerisiyle Ahmet Zeki Muslu’nun yayına hazırladığı eser Efelerdeki ortaokul ve lise de görev yapan sosyal bilgiler, tarih ve edebiyat öğretmenlerine ulaştırılacağı duyuruldu. Ayrıca ’Efelerden Haber’ isimli eser Türkiye’deki üniversitelerin tarih bölüm başkanlıklarına gönderilecek. Eserin tanıtımı sonrası Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay gençlere Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Yayın Kurulu tarafından basılan kitapları hediye etti.

“Efelerden Haber” kitabının tanıtımını yapan Başkan Atay, "Kemal Özkaynak’ın o dönemde hayatta olan Kurtuluş Savaşı’na katılan Aydınlı Efelerle yapmış olduğu söyleşilerin düzenlenerek hazırlandığı eser bizim geçmişimize ışık tutuyor. Bu toprakları yeniden yurt yapan efelerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu bir parça olsun ödemeye çalıştık. Umarım eser geniş kitlelere ulaşır, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılar için güzel bir kaynak olur. Bize böyle bir eser bıraktığı için rahmetli Kemal Özkaynak’a minnettarız" dedi.

Yayın Kurulu üyesi ve kitabı yayına hazırlayan Ahmet Zeki Muslu, “Okurlar, Anadolu’nun düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu, cesaretleriyle tarih yapan, destan yazan efelerin dilinden okuyacaklar. Umarım bir boşluğu doldurur. Öğretmen, öğrenci ve araştırmacılara yararı olur" diye konuştu.