Başkan Atay, Efeler halkını tiyatroyla buluşturdu

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı tiyatro oyunu Efelerli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı’nda, Kayra Şenocak’ın yazıp yönettiği, Ünlü Oyuncular Ferdi Akarnur, Fırat Bozan, Pelin Öztekin’in yer aldığı ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı oyun izleyenlere hoş bir akşam yaşattı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan vatandaşları tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Pandemi kısıtlamalarında tiyatro oyunlarını Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu Efeler Belediyesi TV üzerinden online olarak Efeler halkıyla buluşturan Başkan Atay, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte açık hava tiyatrolarına yeniden hız verdi.

Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleşen ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı tiyatro oyunu öncesi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak oturma düzeninin sağlandı. Aynı zamanda Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri tarafından seyircilerin ateşi ölçüldü, el dezenfektanı dağıtımı yapıldı.

“Hayatımızı renklendirdiler”

Tiyatro gösterisi sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sanatçılara teşekkür ederek, “Efelerimizde ağırladığımız sanatçılarımız bize çok teşekkür ediyorlar ama gerçekte biz onlara çok teşekkür borçluyuz. İzlediğimiz oyunda Pelin Hanımın, ‘Sen olmasaydın ben ne yapardım’ dediği gibi, siz sanatçılar olmasaydınız biz ne yapardık? Efelerimize gelerek hayatımızı renklendirdikleri için değerli tiyatro emekçisi arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.