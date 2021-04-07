Başkan Atay, Efe Bakkal’ı açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. Başkan Atay’ın Efeler halkına söz verdiği projelerden ‘Efe Bakkal’, Girne Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki adresinde açıldı.

Hem vatandaşların hem de yerel üreticilerin yüzünü güldüren ‘Efe Bakkal Projesi’nin açılışı, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle gerçekleşti.

Efe Bakkal’ın marketlere veya bakkallara rakip olmadığını belirten Başkan Atay, konuşmasında Ferhan Şensoy’un ‘Kahraman Bakkal Süper Markete’ karşı oyununu hatırlattı. Başkan Atay, Efe Bakkal’ı ilçedeki bakkal veya marketlere karşı kurulmadığını, nostalji olarak çocukluklarındaki mahalle köşelerinde bulunan bakkalların anısına ‘Efe Bakkal’ ismini seçtiklerini ifade etti.

Efe Bakkal’da marketlerde satılan sigara, deterjan gibi ürünlerin değil; kadınların ve yerli üreticilerin emekleriyle üretilen ürünlerin satılacağına dikkati çeken Başkan Atay, şöyle konuştu: “Seçimden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Efe Bakkal’ın bir örneğini de Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Menderes Parkı içerisinde gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde iki farklı açılış gerçekleştirecektik fakat korona virüs salgının artış göstermesi nedeniyle açılışlarımızı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Pandemi örneğinde olduğu gibi hiçbir şekilde, hiçbir şey Efeler halkına hizmet etmemi engelleyemez.”

Ürünleri satışını yapmanın yanı sıra, bu ürünlerin üretilmesi için gerekli olan fabrikayı da hayata geçireceklerini kaydeden Atay, Efeler Belediyesince Tepecik Mahallesi’nde inşası tamamlanan Tarımsal Ürün Fabrikası’nın önemini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarımsal Ürün Fabrikamızın makineleri kısa zamanda gelecek ve çok yakın bir zamanda üretime geçeceğiz. Bu fabrikada ise pozitif ayrımcılık gerçekleştirerek yalnızca kadınları istihdam edeceğiz. Efelerimizin kadınlarının ürettiği ürünler, yalnızca Efe Bakkallarda veya yalnızca ülkemizdeki bakkallarda veya marketlerde satılmayacak. Kadınların ürettiği ürünleri Dünya’ya ihraç edeceğiz. Bu konuda Efeler’in kadınlarına olan güvenim tam. Kalbim sizinle birlikte. Siz yanımızda olduğunuz sürece Efeler halkı için yapamayacağım hiçbir şey yok. Efe Bakkalımız hayırlı uğurlu olsun”

Başkan Atay, açılış konuşmasını ardından, davetlilerle birlikte kurdele kesip, Efe Bakkal’daki ürünleri inceledi.