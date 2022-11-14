Başkan Atay Deve Havutlama törenine katıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geleneksel deve güreşlerinin başlamasına sayılı günler kala Işıklı Mahallesi’nde gerçekleşen Deve Havutlama Töreni’ne katıldı.

Aydın Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği’nin düzenlediği Deve Havutlama Töreni’nde pehlivan develere havutları giydirildi. Deve Güreşi geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için Efeler’de her yıl Deve Güreşi Festivali organize eden Başkan Atay, yeni sezon başlamadan önce kahraman develerin sahipleriyle bir araya geldi. Özel kıyafetleri giydirilerek, süslenen develerin güreşlere hazırlandığı etkinlikte, güreşlerin kazasız belasız geçmesi için dualar edildi.

Renkli görüntülere sahne olan ve samimi bir ortamda düzenlenen Deve Havutlama Töreni’nde vatandaşlar Başkan Atay ile sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aydın Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği üyeleri ile Işıklı Mahalle sakinleri, devecilik kültürüne sahip çıkıp, kendilerinin her daim yanlarında olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.