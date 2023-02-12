Başkan Atay, deprem bölgesinde temaslarını sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat Depremi’nde en çok zarar gören şehirlerden biri olan Hatay’a gitti. Afette hayatını kaybeden meslektaşlarının mezarları başında dua okuyan Başkan Atay, bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da afetzedelerin acısını paylaşmaya devam ediyor. Defne ve Antakya’daki incelemelerinin ardından bugün İskenderun’a geçen Başkan Atay, depremde hayatını kaybeden fakülte arkadaşları ve meslektaşları Avukat Jale Bayındır ve Avukat Fırat Bayındır’ın mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. Daha sonra ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Atay, geçmiş olsun dileklerini sundu ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bölgedeki incelemelerine Payas ilçesinde devam eden Başkan Atay, depremde yaşamını yitiren CHP Payas İlçe Başkanı İlter Tellioğlu’nun taziyesine katıldı.

Hatay’daki temaslarının ardından depremin etkilediği bir diğer şehir olan Osmaniye’ye giden Başkan Atay, burada Osmaniyespor Başkanı Bülent Çenet ile buluştu. Başkan Atay, Çenet’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Efeler Belediyesi, afetin ilk gününden itibaren Efeler halkı ile omuz omuza vererek bölgeye onlarca tır acil yardım malzemesi gönderdi. Belediye bunun yanında, arama-kurtarma ekibi EFAK başta olmak üzere bölgeye çok sayıda personel ve araç sevki gerçekleştirdi. Yardımların ilerleyen günlerde de aralıksız devam edeceği bildirildi.