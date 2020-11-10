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Başkan Atay, CHP İl Gençlik Kolları’nın etkinliğine katıldı
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) AYDIN İL GENÇLİK KOLLARI, CUMHURİYET’İN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 82. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE VATANDAŞA NUTUK, ATATÜRK TEMALI KİTAP AYRACI VE TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI.
AYDIN 10.11.2020, 17:17
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümünde vatandaşa Nutuk, Atatürk temalı kitap ayracı ve Türk Bayrağı dağıttı.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen, Atatürk’ün resimlerinin de sergilendiği etkinliğe katıldı. CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Başkan Atay’a etkinlik hakkında bilgi vererek, Nutuk takdim etti. Başkan Atay, Atatürk’ün Nutuk’ta geçen “Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir” sözünü hatırlatarak, “Mustafa Kemal Atatürk, yok edilen bir halkı kendi toprakları üzerinde dimdik ayağa kaldırarak, çağına uygun bir yaşam kültürü ile donattı. O’nun devrimleri ve fikirleri daima zihnimizde olacak ve ölümsüz fikirleri dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima yolumuzu ışıklandıracaktır. Atamızı; siren sesini duyunca çarpan her çocuğun yüreğinde, gençlerin şiir okurken dökülen her bir damla gözyaşında, saygı duruşunda 1 dakika boyunca duran hayatta, kısacası her alanda yaşıyoruz. Tek gerçek varsa; o da Atatürk’ler ölmez” diye konuştu.