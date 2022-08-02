Başkan Atay: “Bu iftiralar bir merkezden organize ediliyor"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye meclisinin Ağustos ayı ilk toplantısında hakkında çıkan asılsız haberlere net şekilde cevap vererek atılan iftiraların bir merkezden organize edildiğini söyledi.

Efeler Belediyesi meclis üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Atay’ın yönettiği toplantıda 2022 yılının Ağustos ayı ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Gündemdeki 7 maddenin görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıya Başkan Atay’ın açıklamaları damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta, gizli saklı şekilde bir restoranda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile yemek yediği iddialarını kesin bir dille reddeden Başkan Atay, “Bir yerel haber sitesinde yazı çıktı. Ömer Özmen ile ne bahsi geçen ne de başka bir restoranda ya da lokantada yemek yemedim” dedi.

Özmen’in 3 gündür İstanbul’da oğlunun mezuniyet töreninde olduğunu öğrendiğini söyleyen Başkan Atay, Özmen’in de “Gülüyorum, ne yapayım, böyle bir şey olabilir mi?” diyerek asılsız iddialara karşı duyduğu şaşkınlığı aktardı.

“Partililerimin gözünde itibarımı düşürmeye çalışıyorlar”

İftiralarla CHP’liler nezdinde küçük düşürülmeye çalışıldığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve CHP Aydın İl Yönetimi ile arasının bozuk olduğu ima edilerek ‘kendisine yeni parti arıyor’ izlenimi vermeye çalışıldığını ifade etti.

Parti arıyormuş algısı oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Atay; “Sanki ben aday olmak için bir parti arıyormuşum gibi bir izlenim doğurmaya çalışıyorlar. Aynı itenin bugünkü yazısında da bu sefer ‘Haluk Alıcık ile akşama kadar berabersin, MHP’den aday olmak istiyorsun’ diye yazdı. Ben her partinin il başkanıyla samimiyim. Benim herkesle aram iyidir. 40’a yakın ilden büyük bir ilçenin belediye başkanıyım bu gayet doğal ama bu haberler yalan” diyerek yapılan haberlerin algı çalışması olduğunu ifade etti.

“Benim hiç parti arayışım olabilir mi?”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 12 Eylül 1980’den sonra kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başkan yardımcılığı yaptığını, partinin Aydın’da örgütlenmesine katkı sağladığını hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Benim hiç parti arayışım olabilir mi?” diyerek net bir şekilde durduğu adresi vurguladı.

“Bunları yapanların kim olduğunu genel merkez de biliyor”

Başkan Atay açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; “Beni böyle numaralarla itibarsızlaştırmaya çalışanlara söylüyorum, üzülüyorum, bu haberleri yazdıran arkadaşlar yapmayın. Bumerang gibi size dönüyor bunlar. Bunları kimin yazdırdığını herkes biliyor. Efeler biliyor, Aydın halkı biliyor, CHP Genel Merkezi dahi biliyor. Yapmayın. Bunlar bana değil size zarar verir. Benim itibarımı böyle 2 tane ne olduklarını bütün Aydın halkının bildiği gazetecilik yaptığını zanneden kişilerin yazısı zedeleyemez. Benim yıllardır ne olduğum, nereden geldiğim, durduğum yer bellidir.”