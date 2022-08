Başkan Atay aşure hayrına katıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği aşure hayrına katıldı.

Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar, dernek yöneticileri, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin katıldığı hayırda, Efeler Belediyesi hizmet binası önüne kurulan dev kazanlardaki aşureler dualarla kaynatıldı. Hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin aşure hayrına katıldık. Biz de Efeler Belediyesi olarak, aşure geleneğimizi yaşatmak için yarın saat 12.00’de Yağcılariçi girişinde aşure hayrı yapacağız. Tüm Efelerli hemşehrilemizi davet ediyorum. Muharrem Ayı’nda yapacağımız tüm ibadetlerimizin kabul olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.