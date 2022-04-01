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Başkan Atabay’dan VegFest açıklaması

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 20--21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Didim VegFest’i engellemek için çıkan asparagas haberlere ve iddialara yanıt verdi.

AYDIN 01.04.2022, 15:35
Başkan Atabay’dan VegFest açıklaması

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 20--21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Didim VegFest’i engellemek için çıkan asparagas haberlere ve iddialara yanıt verdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın girişimi ile başlatılan ve gelenekselleşen Didim VegFest, bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek. 2019 yılında düzenlenen 200 binden fazla katılımcının katıldığı, pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen dev organizasyon, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin vegan dostu ilk belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona sayılı günler kala çıkan asparagas haberlere ve iddialara yanıt Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’dan geldi. Didim VegFest’in herhangi bir ticari kaygı duymadan, Didim’e değer katması için düzenlendiğini söyleyen Başkan Atabay, "Biz inandığımız işleri yapıyoruz. İnandığımız şeyleri yaptığımız için de yapabileceğimiz ve yaptığımız şeyleri söylüyoruz. İnanmadığımız hiçbir şeyi reklam olsun veya ticari getirisi olsun diye yapmayız, yapmadık bu zamana kadar" dedi.

Bazı kişi ve kurumlarca VegFest’i engellemek için yapılan girişimlerin, Didimlilerin emeğinin de katkısıyla, başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Başkan Atabay, "Bizi bölmeyi çok seven insanlarımız var aramızda. ’Didim Belediyesi deve güreşi yapmış, başkanda oturmuş deve sucuğundan mangal yapmış’ gibi söylemler oldu. Böyle bir şey olsaydı bunu gören mutlaka birisi olurdu. Sayın Valimizin başkanlığında düzenlenen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’na bizim veterinerlerimizden bir tanesi de görevli olarak katıldı. Bu toplantıda sadece deve güreşi, pehlivan güreşi değil İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve İl Tarım Müdürlüğümüzün getirdiği konular konuşulur. Toplantının sonunda da katılımcılar imza atar. Bizim görevli arkadaşımızda bu kağıda imza atmış, toplantıya katılmış, tabii ki imza atacak. Bir toplantıya katıldığın zaman sizden imza isterler. Bu konuyla ilgili birileri bir şekilde bu evrağı ele geçirmiş ve bu belgeyi ispat şeklinde sunuyorlar. Algı oluşturmak o kadar kolay bir şey ki, birisi veya bir kurum hakkında iki satır bir şey yazıyorsunuz ve algı yaratıyorsunuz. Onu oraya koymuş, bizim veterinerin imzası var, o imza olduğu için diyorlar ki ’Bir taraftan deve güreşi yapıyorlar, bir taraftan vegan festivali düzenliyorlar” Maksat ne? Algı oluşturmak. Bazı işleri yapmak zordur, bazı işleri yapmak bilgi ister, emek ister, sevgi ister.

20 Mayıs’ta başlayacak VegFestimizi engellenmesi için, insanların buna ilgi duymaması, katılım sağlamaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugüne kadar anlaştığımız bütün akademisyenlere bizim hakkımızda bir takım yanlış bilgiler vererek gelmemelerini sağlamaya çalıştılar fakat gelip Didim’i gören, Didim’de ki insanları gören, saygıyı gören, festivale verdiğimiz emeği ve özeni gören insanlar daha festivalin vakti gelmeden bize mektup yazarak, telefon açarak katılımcı olup olamayacaklarını soruyor. Biz bu sene festivalimizi tekrar yapacağız, onlar istedikleri kadar uğraşsınlar. Hiç kimse kendisini bu felsefeye gönül vermiş insanlardan, bu ilçenin insanlarından, bu işe gönül ve emek vermiş insanlarından daha üstün görmesin.

Türkiye’de vegan festivali yapan ilk belediye, ikinci kurum Didim Belediyesi’dir. Daha önce birçok kurum böyle bir festival yapma girişiminde bulunmuş fakat yapamamıştır, becerememiştir. Çünkü bizim gibi içten gelen bir duygu ile yapmamışlardır bu işi" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları başta olmak üzere tüm canlılar için hayata geçirilen birçok proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim’de hayvan sevgisinin festivalle oluşmadığını vurgulayarak, "Hayvanseverler bilirler, ben ve ailem gerçekten hayvanları severiz, bütün canlıları severiz. Sevdiğimiz için de besliyoruz, onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Ege’nin kültürlerinden bir tanesi deve güreşidir, ben buna saygı duyuyorum. Seçildiğimiz ilk yıl katılımcı olarak biz bu etkinliğe katıldık, yapmak zorundaydık yaptık. O zaman festival falanda yoktu ama bizim hayvan sevgimiz festivalle oluşmadı zaten. O zaman ben dedim ki biz belediye olarak bu organizasyonun içerisinde olmayalım. Yapan varsa bizler yerel yönetim olarak istedikleri lojistiği sağlarız ama zaman içerisinde bunu burada keselim. Bana sorarsanız Ege’nin kültürüdür, sonunda İspanya’da olduğu gibi bir hayvan hayatını kaybetmiyor ama yine de artık bunu simgesel bir haline getirelim istedim. İspanya’da boğa güreşleri nasıl kaldırıldıysa bence deve güreşlerinin de kalkması lazım. Ben hissettiğimi söylüyorum" dedi.

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