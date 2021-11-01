Başkan Atabay’dan ’Vegan Günü’ mesajı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 1 Kasım Dünya Vegan Gününü kutladı.

"İngiltere’de 1944 Kasım ayında Vegan Topluluğu tarafından ilan edilen Dünya Vegan Günü, Vegan Topluluğu’nun başlangıcını, vegan düşünce yapısının hatırlatan bir gündür" diyen Başkan Atabay, "Veganlık popüler kültürün yansıttığının aksine bir diyet şekli değil, amasız fakatsız hayvan haklarının korunmasını sağlayan bir düşüncedir. Dünya’da felsefesi gereği; insana, hayvana, doğaya ve tüm canlılara saygı ve sevgi gösteren bir felsefedir. Doğanın tüm canlılarına yönelik şiddete karşı durmak ve tüm canlılara şefkat göstermek vegan felsefesinin temelindedir.

Vegan yaşam felsefesinin yayılması ve hayvan özgürlüğü mücadelesinin artması amacıyla, insanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales’in şehri Didim’de, 2017 yılından beri Tarihi Apollon Tapınağı’nın hemen yanında gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk Vegan festivali ile ülkemizde faaliyet gösteren vegan sivil toplum örgütleri, veganlar ve vegan düşünceye ilgi duyan herkesi bir araya getirdik. İki yıldır pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz DidimVegfest’i 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz son festivalin heyecanıyla kaldığımız yerden gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz" dedi.

Didim VegFest’in dünyadaki diğer örneklerinden çok daha farklı bir atmosferde gerçekleştiğini kaydeden Atabay, "Didim VegFest endüstriyel vegan ürünlerden daha çok yerel lezzetlerin önce çıktığı bir festival değerli bilim insanları, vegan aktivistler ve uzmanların katıldığı paneller, atölye çalışmaları, yarışmalar, Antik Milet Kenti ile Apollon Tapınağı’nı birbirine bağlayan Kutsal Yol Yürüyüşü, konserler, etkinlikler ve daha birçok sürpriz Didim Vegfest aracılığıyla ziyaretçilerle buluşacaktadır. Ayrıca Didim Belediyesi olarak çıkarmış olduğumuz meclis kararımızla Türkiye’nin ilk Dünya’nın ikinci vegan dostu kenti olma yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde atlı faytonların kaldırılması, havai fişek kullanımının yasaklanması, evcil hayvan satışının yasaklanması ve deneysiz belediye olma kararlarımızla Türkiye’de bir çok karara öncülük ettik ve örnek olduk. Bizler de yaşadığımız gezegene ve bu gezegeni paylaştığımız tüm canlılara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyor ve bu nedenle daha eşit bir dünya ve daha insancıl şartlar için elimizden geleni yapmayı kendimize bir borç biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Vegan Felsefesine inanmış tüm dostlarımızın 1 Kasım Dünya Vegan gününü kutluyor, tüm dostlarımı Türkiye’nin ilk vegan kenti olan Didim’de gerçekleştirmiş olduğumuz Didim Vegfest’e davet ediyorum. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.